Sortie Echappées Nature Pointe des Baleines

Lieu de rendez-vous communiquer lors de l’inscription Saint-Clément-des-Baleines Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

inclut le prêt d’une paire de jumelles

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 10:00:00

fin : 2025-12-30 12:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Découverte d’une des Échappées Nature du département de Charente-Maritime.

Partez à la découverte de la pointe des Baleines.

Jumelles prêtées pour la durée de la sortie.

.

Lieu de rendez-vous communiquer lors de l’inscription Saint-Clément-des-Baleines 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English : Nature excursion Pointe des Baleines

Discovery of one of the Nature Escapes of the department of Charente-Maritime.

Discover the Pointe des Baleines.

Binoculars loaned for the duration of the outing

German : Ausflug Nature Escapes Pointe des Baleines“

Entdeckung eines der Naturparadiese des Departements Charente-Maritime.

Entdecken Sie die Pointe des Baleines.

Leihgabe eines Fernglases für die Dauer des Ausflugs.

Italiano :

Scoprite una delle Fughe Naturali del dipartimento della Charente-Maritime.

Scoprite la Pointe des Baleines.

Binocolo in prestito per tutta la durata della gita.

Espanol : Excursión Escapadas a la Naturaleza Pointe des Baleines

Descubrimiento de uno de los Nature Escapes del departamento de Charente-Maritime.

Descubra la Pointe des Baleines.

Prismáticos prestados durante la duración de la salida

L’événement Sortie Echappées Nature Pointe des Baleines Saint-Clément-des-Baleines a été mis à jour le 2025-11-24 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime