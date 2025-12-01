Sortie Echappées Nature Pointe des Baleines Saint-Clément-des-Baleines
Lieu de rendez-vous communiquer lors de l’inscription Saint-Clément-des-Baleines Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
inclut le prêt d’une paire de jumelles
Début : 2025-12-30 10:00:00
fin : 2025-12-30 12:00:00
2025-12-30
Découverte d’une des Échappées Nature du département de Charente-Maritime.
Partez à la découverte de la pointe des Baleines.
Jumelles prêtées pour la durée de la sortie.
Lieu de rendez-vous communiquer lors de l’inscription Saint-Clément-des-Baleines 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
English : Nature excursion Pointe des Baleines
Discovery of one of the Nature Escapes of the department of Charente-Maritime.
Discover the Pointe des Baleines.
Binoculars loaned for the duration of the outing
German : Ausflug Nature Escapes Pointe des Baleines“
Entdeckung eines der Naturparadiese des Departements Charente-Maritime.
Entdecken Sie die Pointe des Baleines.
Leihgabe eines Fernglases für die Dauer des Ausflugs.
Italiano :
Scoprite una delle Fughe Naturali del dipartimento della Charente-Maritime.
Scoprite la Pointe des Baleines.
Binocolo in prestito per tutta la durata della gita.
Espanol : Excursión Escapadas a la Naturaleza Pointe des Baleines
Descubrimiento de uno de los Nature Escapes del departamento de Charente-Maritime.
Descubra la Pointe des Baleines.
Prismáticos prestados durante la duración de la salida
