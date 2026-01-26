Sortie en car à l’asinerie de Pierretoun et La Bastide-Clairence

Bouglon Lot-et-Garonne

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Pot offert par le voyagiste.

Route vers Mont de Marsan, Pau, Orthez, puis visite guidée de La Bastide-Clairence parmi les plus beaux villages de France au charme médiéval Place des Arceaux, maisons à colombages, l’église remarquable avec son cimetière préau, unique en son genre… Déjeuner. Visite de l’Asinerie de Pierretoun, découverte de l’âne des Pyrénées, puis des animaux issus de races locales, Pottock, porc basque, chèvre des Pyrénées, Brebis manex, poule gasconne… Retour.

Inscriptions par retour de mail.

Paiement par chèque à l’inscription .

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 81 25 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie en car à l’asinerie de Pierretoun et La Bastide-Clairence

L’événement Sortie en car à l’asinerie de Pierretoun et La Bastide-Clairence Bouglon a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne