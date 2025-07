Sortie en estive Place Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre

Sortie en estive Place Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre mercredi 16 juillet 2025.

Sortie en estive

Place Charles Lacoste BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:45:00

Date(s) :

2025-07-16

A la rencontre de Florence DEBOVE, bergère écrivaine

échanges sur son métier de bergère et sa pratique de l’écriture

Sortie au dessus du Sarrat de Bon (prévoir tenue adaptée à la météo)

Florence Debove est bergère, artiste et autrice.

Elle travaille dans l’élevage ovin et caprin comme salariée depuis 13 ans,

dont huit saisons en estive. Pendant la saison d’estive, elle vit seule en

montagne dans une cabane pendant quatre mois. Dans son temps libre,

elle remplit des carnets d’écriture et d’aquarelle, à travers lesquels elle

explore son lien aux bêtes et au paysage.

En 2021 paraît son premier livre « Bergère » chez Transboréal,

et en 2024 « Pastorales » chez Wildproject, coécrit avec Violaine Bérot et

Jean-Christophe Cavallin (Prix du Livre Pyrénéen® littérature 2024)

Elle travaille dans les Hautes-Pyrénées depuis 2018, dans les estives des

vallées des gaves, et l’hiver autour de Bagnères-de-Bigorre.

Tarifs 10€/pers.

5€ adhérents Binaros et -18 ans

gratuit -10 ans

5 à 15 personnes maximum

Inscription à l’Office de Tourisme

Tourmalet Pic du Midi

Place Charles Lacoste BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Meet Florence DEBOVE, shepherdess and writer

talk about her job as a shepherdess and her writing practice

Outing above the Sarrat de Bon (weather-appropriate clothing required)

Florence Debove is a shepherdess, artist and author.

She has been working as a salaried sheep and goat farmer for 13 years,

including eight seasons in the summer pastures. During the summer, she lives alone in a mountain

in a mountain hut for four months. In her spare time,

she fills writing and watercolor notebooks, through which she explores

her relationship with animals and the landscape.

In 2021, her first book « Bergère » will be published by Transboréal,

and in 2024 « Pastorales » (Wildproject), co-written with Violaine Bérot and

Jean-Christophe Cavallin (Prix du Livre Pyrénéen® literature 2024)

She has been working in the Hautes-Pyrénées since 2018, in the

valleys, and in winter around Bagnères-de-Bigorre.

Prices: 10?/pers.

5? for Binaros members and under-18s

free for children under 10

5 to 15 people maximum

Registration at the Tourist Office

Tourmalet Pic du Midi

German :

Treffen mit Florence DEBOVE, schreibende Schäferin

austausch über ihren Beruf als Schäferin und ihre Praxis des Schreibens

Ausflug über den Sarrat de Bon (dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen)

Florence Debove ist Schäferin, Künstlerin und Autorin.

Sie arbeitet seit 13 Jahren als Angestellte in der Schaf- und Ziegenzucht,

davon acht Saisons auf der Sommerweide. Während der Sömmerungssaison lebt sie allein auf dem Berg

berg in einer Hütte für vier Monate. In ihrer Freizeit

füllt sie Schreib- und Aquarellbücher, durch die sie

ihre Beziehung zu den Tieren und der Landschaft erkundet.

Im Jahr 2021 erscheint ihr erstes Buch « Bergère » bei Transboréal,

und 2024 « Pastorales » bei Wildproject, gemeinsam verfasst mit Violaine Bérot und

Jean-Christophe Cavallin (Prix du Livre Pyrénéen® Literatur 2024)

Seit 2018 arbeitet sie in den Hautes-Pyrénées, in den Sommerweiden der

vallées des Gaves und im Winter in der Umgebung von Bagnères-de-Bigorre.

Preise: 10?/Pers.

5? Binaros-Mitglieder und -18 J

kostenlos für Kinder unter 10 Jahren

5 bis 15 Personen maximal

Anmeldung im Office de Tourisme

Tourmalet Pic du Midi

Italiano :

Incontro con Florence DEBOVE, pastora e scrittrice

discussioni sul suo lavoro di pastora e sulla sua pratica di scrittura

Uscita sopra il Sarrat de Bon (portare abbigliamento adatto al tempo)

Florence Debove è pastora, artista e scrittrice.

Da 13 anni lavora nell’allevamento di pecore e capre come dipendente,

di cui otto stagioni in alpeggio. Durante l’estate, vive da sola in montagna

in una baita per quattro mesi. Nel tempo libero

riempie taccuini di scrittura e acquerello, attraverso i quali esplora

il suo rapporto con gli animali e il paesaggio.

Il suo primo libro, « Bergère », è stato pubblicato da Transboréal nel 2021,

e nel 2024 « Pastorales » (Wildproject), scritto insieme a Violaine Bérot e Jean-Christophe Cavallin

Jean-Christophe Cavallin (Prix du Livre Pyrénéen® letteratura 2024)

Dal 2018 lavora negli Hautes-Pyrénées, negli alpeggi delle valli di Gaves

e in inverno nei dintorni di Bagnères-de-Bigorre.

Prezzi: 10€/persona

5€ per i soci Binaros e i minori di 18 anni

gratuito per i minori di 10 anni

da 5 a 15 persone al massimo

Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo

Tourmalet Pic du Midi

Espanol :

Conozca a Florence DEBOVE, pastora y escritora

debate sobre su oficio de pastora y su práctica de la escritura

Excursión por encima del Sarrat de Bon (traer ropa adecuada para el tiempo)

Florence Debove es pastora, artista y escritora.

Trabaja en la ganadería ovina y caprina de forma asalariada desde hace 13 años,

incluidas ocho temporadas en los pastos de verano. Durante el verano, vive sola en una montaña

en un refugio de montaña durante cuatro meses. En su tiempo libre

llena cuadernos de escritura y acuarela, a través de los cuales explora

su relación con los animales y el paisaje.

Su primer libro, « Bergère », fue publicado por Transboréal en 2021,

y en 2024 « Pastorales » (Wildproject), coescrito con Violaine Bérot y

Jean-Christophe Cavallin (Prix du Livre Pyrénéen® literatura 2024)

Desde 2018, trabaja en los Altos Pirineos, en los pastos de montaña de los valles de Gaves

valles, y en invierno en los alrededores de Bagnères-de-Bigorre.

Precios: 10€/persona

5? para los miembros de Binaros y los menores de 18 años

gratis para los menores de 10 años

de 5 a 15 personas máximo

Inscripciones en la Oficina de Turismo

Tourmalet Pic du Midi

