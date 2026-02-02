Sortie en famille à la neige Grenade-sur-l’Adour

Sortie en famille à la neige

Dans le cadre de ses actions envers les familles du territoire, le service enfance-jeunesse de la Communauté de communes du Pays Grenadois (CCPG) s’associe une nouvelle fois à l’Association La Grange pour proposer une sortie familiale à la journée, le samedi 28 février 2026. Cette action a pour objectif de permettre aux familles du Pays Grenadois de bénéficier de loisirs communs avec leurs enfants.

Ce sera peut-être, pour certains, l’occasion de découvrir un nouvel environnement, de sortir du quotidien ou encore de partager un temps fort. Chacun pourra s’essayer aux activités de son choix entre luge, balade en raquettes et ski de fond. Le transport sera organisé et pris en charge par la CCPG. Attention, places limitées ! .

