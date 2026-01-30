Sortie en famille Centre Socio Culturel Airvault

Sortie en famille Centre Socio Culturel Airvault mercredi 18 février 2026.

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault

Une sortie est proposée à Thouars, avec le Relais Petite Enfance, matinée à la piscine (les bassins du Thouet), pique-nique à prévoir, puis jeu en famille l’après-midi. Un transport en mini bus est possible. Rendez-vous au Centre Socio Culturel au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault à 9 h 30. Réservations au 05 49 64 73 10. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations lors des vacances scolaires, retrouvez le programme dans les images.   .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 

