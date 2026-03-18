Sortie en famille Centre Socio Culturel Airvault
Sortie en famille Centre Socio Culturel Airvault mardi 14 avril 2026.
Sortie en famille
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Une sortie est proposée avec le Relais Petite Enfance, journée avec les ânes de la Belle Ânée, atelier découverte des ânes, jeu et balade. Pique-nique, bonnes chaussures et vêtements adaptés à prévoir. Un transport en mini bus est possible. Rendez-vous au Centre Socio Culturel au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault à 9 h. Réservations obligatoires au 05 49 64 73 10. Le Relais Petite Enfance propose de nombreuses animations lors des vacances scolaires, retrouvez le programme dans les images. .
Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
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English : Sortie en famille
L’événement Sortie en famille Airvault a été mis à jour le 2026-03-14 par CC Airvaudais Val du Thouet