Sortie en famille

Val’alpagas Auxais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 12:15:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez rencontrer les alpagas en famille afin de découvrir le mode de vie de ces animaux. Possibilité d’emporter son pique-nique. .

Val’alpagas Auxais 50500 Manche Normandie +33 6 24 86 97 28

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English : Sortie en famille

L’événement Sortie en famille Auxais a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin