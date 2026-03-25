Sortie en famille Auxais
Sortie en famille Auxais mercredi 15 avril 2026.
Sortie en famille
Val’alpagas Auxais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15 12:15:00
Date(s) :
2026-04-15
Venez rencontrer les alpagas en famille afin de découvrir le mode de vie de ces animaux. Possibilité d’emporter son pique-nique. .
Val’alpagas Auxais 50500 Manche Normandie +33 6 24 86 97 28
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English : Sortie en famille
L’événement Sortie en famille Auxais a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Baie du Cotentin
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