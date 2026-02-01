Sortie en famille dans le cadre du Festival du Film Positif

Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Pour prolonger la magie des vacances, une sortie cinéma en famille vous est proposée afin de découvrir le Festival du Film Positif.

L’occasion parfaite de partager un moment chaleureux et de plonger ensemble dans l’univers de trois films d’animation

– Voyage en Mongolfière, réalisé par la classe de 5ème SEGPA du Collège François Truffaut l’an passé !

– Beurk (petit court métrage).

– Mia et le Migou (à partir de 5 ans).

Tous les détails sur le site internet.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 février 2026 de 15h à 17h. .

Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 81 72 02 eloise.suteau@lasourcegarouste.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To prolong the magic of the vacations, we’re offering a family cinema outing to the Festival du Film Positif.

L’événement Sortie en famille dans le cadre du Festival du Film Positif Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-02-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME