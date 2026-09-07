SORTIE EN FAMILLE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
samedi 12 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
SORTIE EN FAMILLE Samedi 12 septembre, 10h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Sortie familiale au Dennys Park
Cette journée permettra aux parents et aux enfants de profiter ensemble dun moment convivial et agréable. Plusieurs activités et jeux seront proposés afin de favoriser le partage, les échanges et la participation de toute la famille.
Lobjectif de cette sortie est de permettre aux familles de se détendre, de samuser et de passer un bon moment ensemble, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Une journée en famille pour se retrouver
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