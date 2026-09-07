SORTIE EN FAMILLE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

Informations pratiques

SORTIE EN FAMILLE Samedi 12 septembre, 10h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Sortie familiale au Dennys Park

Cette journée permettra aux parents et aux enfants de profiter ensemble dun moment convivial et agréable. Plusieurs activités et jeux seront proposés afin de favoriser le partage, les échanges et la participation de toute la famille.

Lobjectif de cette sortie est de permettre aux familles de se détendre, de samuser et de passer un bon moment ensemble, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Une journée en famille pour se retrouver