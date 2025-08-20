Sortie en forêt Cholet

13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

Le centre K’léidoscope organise une sortie à l’étang des Noues pour les enfants de 11 à 17 ans. Sur inscription jusqu’au lundi 178 août.

Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope @gmail.com .

13 avenue du Président Kennedy Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 55 84 centre.kleidoscope@gmail.com

