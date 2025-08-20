Sortie en forêt Cholet
Sortie en forêt Cholet mercredi 20 août 2025.
Sortie en forêt
13 avenue du Président Kennedy Cholet Maine-et-Loire
Le centre K’léidoscope organise une sortie à l’étang des Noues pour les enfants de 11 à 17 ans. Sur inscription jusqu’au lundi 178 août.
Infos au 02 41 55 55 84 ou centre.kleidoscope @gmail.com .
