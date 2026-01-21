Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale

24 rue du Nideck Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 08:45:00

fin : 2026-02-07 12:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Philippe et Gilles vous proposent de découvrir notre belle forêt vosgienne en hiver, à la recherche des traces et indices de vie animale, entre autres..

Philippe et Gilles vous proposent de découvrir notre belle forêt vosgienne en hiver, à la recherche des traces et indices de vie animale, entre autres..

Une bonne condition physique est requise et la possession de raquettes souhaitable en cas de manteau neigeux conséquent (+ de 25 cm environ)

Bonne condition physique et bonne humeur recommandées !

Jumelles et guides de terrain conseillés

Inscription https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/sortie-en-foret-d-altitude-a-la-recherche-de-vie-animale

L’animation est réservée aux membres de la Maison de la Nature

La cotisation annuelle 2026 (10€ individuelle, 15€ famille) en ligne https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/adhesions/adhesion-en-ligne-2026 0 .

24 rue du Nideck Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philippe and Gilles invite you to discover our beautiful Vosges forest in winter, looking for traces and signs of animal life, among other things…

L’événement Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale Grendelbruch a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile