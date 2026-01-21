Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale Grendelbruch
Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale Grendelbruch samedi 7 février 2026.
Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale
24 rue du Nideck Grendelbruch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 08:45:00
fin : 2026-02-07 12:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Philippe et Gilles vous proposent de découvrir notre belle forêt vosgienne en hiver, à la recherche des traces et indices de vie animale, entre autres..
Philippe et Gilles vous proposent de découvrir notre belle forêt vosgienne en hiver, à la recherche des traces et indices de vie animale, entre autres..
Une bonne condition physique est requise et la possession de raquettes souhaitable en cas de manteau neigeux conséquent (+ de 25 cm environ)
Bonne condition physique et bonne humeur recommandées !
Jumelles et guides de terrain conseillés
Inscription https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/evenements/sortie-en-foret-d-altitude-a-la-recherche-de-vie-animale
L’animation est réservée aux membres de la Maison de la Nature
La cotisation annuelle 2026 (10€ individuelle, 15€ famille) en ligne https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-nature-bruche-piemont/adhesions/adhesion-en-ligne-2026 0 .
24 rue du Nideck Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 84 34 53 contact@mnbruchepiemont.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Philippe and Gilles invite you to discover our beautiful Vosges forest in winter, looking for traces and signs of animal life, among other things…
L’événement Sortie en forêt d’altitude, à la recherche de vie animale Grendelbruch a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile