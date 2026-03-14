Sortie en forêt La forêt de Cerisy, mosaïque de paysages et de biodiversité OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Montfiquet

Sortie en forêt La forêt de Cerisy, mosaïque de paysages et de biodiversité

OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-05-15

Partez pour une balade de 2 km à la découverte des différents milieux de la Forêt de Cerisy.

Partez pour une balade de 2 km à la découverte des différents milieux de la Forêt de Cerisy hêtraie et sous-bois, clairières lumineuses, mares discrètes. Au fil du parcours, comprenez comment chaque habitat accueille des espèces spécifiques et comment faune et flore s’adaptent, se croisent ou se partagent ces espaces au gré de leurs besoins (repos, chasse, reproduction). Une immersion pour saisir toute la richesse et l’équilibre vivant de la forêt.

Réservation obligatoire. Places limitées.

Animaux acceptés. .

OFFICE DE TOURISME ISIGNY-OMAHA Maison de la Forêt Montfiquet 14490 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Sortie en forêt La forêt de Cerisy, mosaïque de paysages et de biodiversité

Set off on a 2km walk to discover the different environments of the Forêt de Cerisy.

L’événement Sortie en forêt La forêt de Cerisy, mosaïque de paysages et de biodiversité Montfiquet a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Isigny-Omaha