SORTIE EN FORÊT

33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-02-16 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Le Centre Socioculturel vous emmène à la Pierre Attelée ! Au menu cabane, découverte sensorielle, chasse au trésor, créations de mandala et œuvres éphémères … prévoir tenue de pluie

Sur inscription avant le 11/02 au 02 40 27 51 77 .

33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SORTIE EN FORÊT Paimbœuf a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Saint Brevin