SORTIE EN FORÊT Paimbœuf lundi 16 février 2026.
33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf Loire-Atlantique
Début : 2026-02-16 13:30:00
fin : 2026-02-16 16:30:00
2026-02-16
Le Centre Socioculturel vous emmène à la Pierre Attelée ! Au menu cabane, découverte sensorielle, chasse au trésor, créations de mandala et œuvres éphémères … prévoir tenue de pluie
Sur inscription avant le 11/02 au 02 40 27 51 77 .
33 Boulevard Dumesnildot Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77
