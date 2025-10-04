« Sortie en forêt « Voir la forêt autrement » Carnuta Jupilles
« Sortie en forêt « Voir la forêt autrement »
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
SORTIE EN FORÊT « VOIR LA FORÊT AUTREMENT… »
Embarquez dans une aventure sensorielle inédite, les yeux bandés, au cœur de la forêt de Bercé. Laissez-vous guider par des animateurs malvoyants et non-voyants de l’Association « Éclipse ».
Vous allez sentir et ressentir, inhaler des parfums, tendre l’oreille, effleurer et toucher, éveiller et réveiller vos papilles lors d’un voyage dans l’univers forestier.
A partir de 8 ans. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
English :
FOREST OUTING « SEEING THE FOREST DIFFERENTLY?
German :
WALDAUSFLUG « DEN WALD ANDERS SEHEN »?
Italiano :
GITA NELLA FORESTA « VEDERE LA FORESTA IN MODO DIVERSO?
Espanol :
SALIDA AL BOSQUE « ¿VER EL BOSQUE DE OTRA MANERA?
