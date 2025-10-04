« Sortie en forêt « Voir la forêt autrement » Carnuta Jupilles

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

SORTIE EN FORÊT « VOIR LA FORÊT AUTREMENT… »

Embarquez dans une aventure sensorielle inédite, les yeux bandés, au cœur de la forêt de Bercé. Laissez-vous guider par des animateurs malvoyants et non-voyants de l’Association « Éclipse ».

Vous allez sentir et ressentir, inhaler des parfums, tendre l’oreille, effleurer et toucher, éveiller et réveiller vos papilles lors d’un voyage dans l’univers forestier.

A partir de 8 ans. Sur réservation. .

English :

FOREST OUTING « SEEING THE FOREST DIFFERENTLY?

German :

WALDAUSFLUG « DEN WALD ANDERS SEHEN »?

Italiano :

GITA NELLA FORESTA « VEDERE LA FORESTA IN MODO DIVERSO?

Espanol :

SALIDA AL BOSQUE « ¿VER EL BOSQUE DE OTRA MANERA?

