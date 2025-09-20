SORTIE EN MER À BORD DE L’ESPÉRANCE (BARQUE CATALANE) Le Barcarès

SORTIE EN MER À BORD DE L’ESPÉRANCE (BARQUE CATALANE) Le Barcarès samedi 20 septembre 2025.

SORTIE EN MER À BORD DE L’ESPÉRANCE (BARQUE CATALANE)

Quai Alain Gerbault Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, embarquez à bord de l’Espérance, barque catalane classée Monument Historique, pour une balade découverte du patrimoine maritime des Pyrénées-Orientales. Départs toutes les 2 heures dès 10h, inscription sur place ou par téléphone, places limitées.

.

Quai Alain Gerbault Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 62 15 56 17

English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine, come aboard the Espérance, a Catalan barque listed as a Historic Monument, for a tour of the maritime heritage of the Pyrénées-Orientales. Departures every 2 hours from 10 a.m., registration on site or by telephone, places limited.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes können Sie an Bord der Espérance, einer katalanischen Barke, die unter Denkmalschutz steht, gehen und das maritime Erbe der Pyrénées-Orientales auf einem Spaziergang entdecken. Abfahrt alle 2 Stunden ab 10 Uhr, Anmeldung vor Ort oder per Telefon, begrenzte Plätze.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, salite a bordo dell’Espérance, un barcone catalano classificato come monumento storico, per un tour del patrimonio marittimo dei Pirenei Orientali. Partenze ogni 2 ore a partire dalle 10.00, iscrizione sul posto o per telefono, posti limitati.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, suba a bordo de la Espérance, barca catalana declarada Monumento Histórico, para recorrer el patrimonio marítimo de los Pirineos Orientales. Salidas cada 2 horas a partir de las 10 h, inscripción in situ o por teléfono, plazas limitadas.

L’événement SORTIE EN MER À BORD DE L’ESPÉRANCE (BARQUE CATALANE) Le Barcarès a été mis à jour le 2025-09-11 par OT DE PORT BARCARES