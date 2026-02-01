Sortie en raquettes et tartiflette

Saint-Antoine Doubs

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Organisée par l’association Les Amis de Rougebief.

Sortie raquette (à pied si manque de neige) suivie d’une fondue .

Se renseigner pour les tarifs. Réservation obligatoire. .

Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 87 72 72

