Sortie en train Eco-Metro, Millau Restaurant Le Brias- Tournemire- Millau Discussion en Anglais

DEPART GARE DE MILLAU Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Sortie en train au départ de Millau pour discuter en Anglais !

Fearghal McLaughlin est professeur d’anglais et défenseur passionné de la ligne Béziers Neussargues. Il propose des voyages en train mêlant pratique de l’anglais, tourisme, dégustations et patrimoines, dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Cette année, nous démarrons la saison le vendredi 03 avril à 17h15 avec un Happy Hour au Brias, le restaurant tenu par Arthur, situé dans l’ancienne gare de Tournemire.

https://www.tourisme-aveyron.com/fr/diffusio/restaurants/restaurant-bar-le-brias-tournemire_TFO313944142323

Retour à Millau à 20h15. Forfait de 15€ comprenant le billet aller-retour, une consommation sur place et 3 heures de conversation en anglais. Renseignements et réservations auprès de Fearghal (48h avant le départ) au : 06 70 80 78 30

f.mclaughlin@laposte.net

See you there! 15 .

DEPART GARE DE MILLAU Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 70 80 78 30 f.mclaughlin@laposte.net

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English :

L’événement Sortie en train Eco-Metro, Millau Restaurant Le Brias- Tournemire- Millau Discussion en Anglais Millau a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)