Sortie en VTT électrique accompagné place de Tardets Tardets-Sorholus

place de Tardets Arhondo Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42 – 42 – EUR

Sortie au départ de Tardets, direction le sommet de la Madeleine couronné par sa chapelle, un des plus beaux belvédères des Pyrénées. La Soule est entièrement apparente et on a ainsi une idée concrète de ses reliefs, de sa vocation agricole et pastorale . On apprécie la modernité de l’assistance électrique qui nous enlève une part considérable de l’effort à fournir. Le retour progressif aux abords du gave est un enchantement.

Votre accompagnateur saura vous guider sur ces pistes et il vous conseillera en commentant cet espace montagnard qu’il connaît parfaitement.

Distance 28.5 km Dénivelé 720 m À partir de 14 ans . De 6 à11 personnes pour un accompagnateur. .

place de Tardets Arhondo Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 25 95 86

