Sortie entomologique avec Arzhella Hédé-Bazouges

12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

2025-07-15 2025-08-05

Envie de mieux connaître les petites bêtes ? D’apprendre à gérer vos peurs des insectes et des araignées ? Venez découvrir en famille la faune entomologique du canal avec Arzhella, naturaliste et musicienne. Une animation nature ponctuée de passages musicaux.

On regarde, on écoute et on apprend avec plaisir ! .

12 Lieu-dit La Magdeleine Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine Bretagne

