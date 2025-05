Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion – Saint-Émilion, 7 juin 2025 08:00, Saint-Émilion.

Gironde

Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 08:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8h00 Rendez-vous à Saint-Émilion, sur le parking de la salle polyvalente, départ en car à 8h30 ;

10h30 Arrivée à Bazas et visite de de la cathédrale par l’architecte à l’origine de la rénovation,

Philippe Leblanc ;

12h30 (aux environs de) Déjeuner au Relais de Brouquet à Léogeats ;

14h30 (aux environs de) Visite de Château Sigalas-Rabaud (Sauternes, Premier cru classé

de 1855) et dégustation ;

18h (aux environs de) Retour à Saint-Émilion

Le prix de cette sortie ouverte à tous (les adhérents seront prioritaires transport, visites, repas, etc)

est de 41 € par personne pour les adhérents, et de 45€ pour les non-adhérents. .

Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 57 74 92 catherinevauthier@orange.fr

English : Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion

German : Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion

Italiano :

Espanol : Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion

L’événement Sortie estivale organisée par La Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Emilion Saint-Émilion a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Saint-Emilion