SORTIE EXCEPTIONNELLE DÉDIÉE À LA GÉOLOGIE DES GORGES – La Malène, 21 mai 2025

Lozère

SORTIE EXCEPTIONNELLE DÉDIÉE À LA GÉOLOGIE DES GORGES Bateliers des gorges du Tarn La Malène Lozère

À l’occasion du 150e anniversaire des barques touristiques dans les Gorges du Tarn, nous proposons cette année plusieurs descentes spéciales.

Dès la semaine prochaine, profitez d’une sortie exceptionnelle dédiée à la géologie des Gorges. Yannick Manche,

technicien spécialiste au Parc national des Cévennes, interviendra tout au long de la visite pour partager ses connaissances.

Bateliers des gorges du Tarn

La Malène 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 51 10

English :

To mark the 150th anniversary of tourist boats in the Gorges du Tarn, we are offering several special descents this year.

Starting next week, enjoy an exceptional outing dedicated to the geology of the Gorges. Yannick Manche,

a specialist technician from the Cévennes National Park, will be on hand throughout the tour to share his knowledge.

German :

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Touristenboote in den Gorges du Tarn bieten wir in diesem Jahr mehrere Sonderfahrten an.

Ab der nächsten Woche können Sie an einer Sonderfahrt teilnehmen, die der Geologie der Schluchten gewidmet ist. Yannick Manche,

techniker im Nationalpark der Cevennen, wird während der gesamten Tour sein Wissen weitergeben.

Italiano :

In occasione del 150° anniversario dei battelli turistici nelle Gorges du Tarn, quest’anno proponiamo una serie di discese speciali.

Dalla prossima settimana, potrete approfittare di un’escursione eccezionale dedicata alla geologia delle Gole. Yannick Manche,

tecnico specializzato del Parco Nazionale delle Cévennes, sarà a disposizione per tutta la durata dell’escursione per condividere le sue conoscenze.

Espanol :

Con motivo del 150 aniversario de los barcos turísticos en las Gargantas del Tarn, este año ofrecemos varios descensos especiales.

A partir de la semana que viene, podrá disfrutar de un viaje excepcional dedicado a la geología de las Gargantas. Yannick Manche,

técnico especialista del Parque Nacional de las Cevenas, estará presente durante todo el recorrido para compartir sus conocimientos.

