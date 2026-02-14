Sortie familiale Découverte de l’estran Centre Nautique Roscoff

Sortie familiale Découverte de l’estran

Centre Nautique 1 bis Rue Capitaine Coadou Roscoff

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

2026-04-19

Venez à la rencontre d’Annie pour une aventure en famille sur l’estran de Roscoff, véritable aquarium naturel à ciel ouvert !

Durant cette sortie d’environ trois heures, à marée basse, petits et grands partiront à la découverte de l’incroyable biodiversité de nos côtes. Entre les rochers, dans les flaques, sous les algues… c’est tout un monde fascinant qui s’offre à vous crabes de toutes tailles, étoiles de mer aux couleurs surprenantes, anémones délicates, coquillages variés, poissons cachés dans les cuvettes, algues aux formes étonnantes…

Annie, passionnée du milieu marin, vous apprendra à observer sans déranger, à soulever délicatement les pierres, à reconnaître les espèces et à comprendre leur rôle dans cet écosystème fragile et encore préservé. Chaque recoin de l’estran révèle des trésors insoupçonnés et des comportements fascinants !

Une expérience ludique et pédagogique qui émerveillera toute la famille et vous donnera envie de protéger ce patrimoine naturel exceptionnel.

Vous ferez également le point sur les bonnes pratiques de l’observation marine comment explorer l’estran de manière responsable et respectueuse.

Informations pratiques

Rendez-vous 13h au Centre Nautique de Roscoff

Durée environ 3 heures

À marée basse (horaires à confirmer selon les coefficients)

Prévoir bottes ou chaussures d’eau, vêtements adaptés

Activité familiale accessible dès 5 ans .

