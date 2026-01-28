Sortie familiale Plouzévédé

Sortie familiale

En amoureux, seul, en famille ou entre amis, venez encourager le BBH.

Trajet en car. Départ et retour au pôle enfance.

Tarifs (comprenant le transport et l’entrée) 4 €/enfant de 18 ans ; 6 €/adulte.

Animation sur inscription (avant le 29 janvier inclus).

Ouverte à tous.

Places limitées. .

Pôle enfance Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

