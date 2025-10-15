Sortie famille Centre Socio Culturel Airvault

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Une sortie loisirs est proposée à Saint-Loup-sur-Thouet. Faites un parcours Terra Aventura en famille, de 10 h à 12 h, puis, un pique-nique à l’aire de jeux de Saint-Loup de 12 h à 13 h 30. Un transport en mini bus est possible avec le Centre Socio Culturel. Rendez-vous au Centre Socio Culturel au 16 ter rue Emmanuel Bonnet à Airvault. Prévoir un pique-nique. Réservations au 05 49 64 73 10. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

