Sortie famille « Insectes et compagnie » Bort-les-Orgues 16 juillet 2025 10:00

Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

Sortie familiale et ludique à la découverte des insectes et autres petites bêtes.

Equipés de boites loupes, filets à papillons et parapluie japonais, Aurélie vous invite à découvrir le monde fascinant des insectes et autres petites bêtes qui habitent les bois et les prairies. Venez passer un moment d’échange et de partage en famille au coeur de la nature.

Au programme balade, jeux en famille, chasse aux papillons et aux petites bêtes, observation et identification…

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

