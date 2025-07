Sortie Famille Saint-Rome-de-Tarn

Sortie Famille Saint-Rome-de-Tarn lundi 21 juillet 2025.

Sortie Famille

Saint-Rome-de-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit sur inscription

Début : Lundi 2025-07-21

fin : 2025-07-21

2025-07-21

Le centre social vous propose une belle journée en famille à la plage de Saint-Rome-de-Tarn. L’occasion de profiter du plein air, de la baignade et de moments de détente tous ensemble !

Au programme :

11h30 Départ du centre social en direction de Saint-Rome-de-Tarn.

12h00 Pique-nique sur place chacun apporte son repas.

Après-midi Baignade, jeux extérieurs, détente et partage au bord de l’eau.

17h30 Retour prévu au centre social.

Le transport est entièrement pris en charge par la structure.

Petits et grands sont les bienvenus pour cette sortie conviviale. Pensez à apporter :

· Votre pique-nique,

· Serviettes, maillots, crème solaire et chapeaux,

· Des jeux ou accessoires de plage si vous le souhaitez ! .

Saint-Rome-de-Tarn 12490 Aveyron Occitanie

English :

The social center invites you to spend a lovely family day on the beach at Saint-Rome-de-Tarn. An opportunity to enjoy the great outdoors, swim and relax together!

German :

Das Sozialzentrum schlägt Ihnen einen schönen Tag für die ganze Familie am Strand von Saint-Rome-de-Tarn vor. Die Gelegenheit, die frische Luft zu genießen, zu baden und sich gemeinsam zu entspannen!

Italiano :

Il centro sociale organizza una giornata in famiglia sulla spiaggia di Saint-Rome-de-Tarn. È un’occasione per godersi l’aria aperta, nuotare e rilassarsi insieme!

Espanol :

El centro social organiza una jornada familiar en la playa de Saint-Rome-de-Tarn. Una ocasión para disfrutar del aire libre, bañarse y relajarse juntos

L’événement Sortie Famille Saint-Rome-de-Tarn a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)