Sortie famille sur voilier collectif La Noëveillard Pornic

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Hissez la grand-voile en famille avec le Club Nautique de Pornic sensations garanties pendant les vacances de la Toussaint !

Larguez les amarres petits et grands, le grand large vous attend !

Prenez la barre d’un superbe voilier et profitez en famille de sensations inédites pendant les vacances de la Toussaint.

Conçu idéalement pour pouvoir recevoir petits et grands, larguez les amarres et hissez la grand voile comme de vrais marins !

Accompagnés d’un skipper expérimenté, votre sortie est entièrement sécurisée. .

La Noëveillard Club Nautique Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 34 72

English :

Hoist the mainsail with your family at Club Nautique de Pornic: guaranteed thrills during the All Saints’ Day vacations!

German :

Hissen Sie mit Ihrer Familie das Großsegel mit dem Club Nautique de Pornic: garantierte Sensationen während der Allerheiligenferien!

Italiano :

Issate la randa in famiglia con il Club Nautique de Pornic: emozioni garantite durante le vacanze di Ognissanti!

Espanol :

Iza la vela mayor en familia con el Club Nautique de Pornic: ¡emociones garantizadas durante las vacaciones de Todos los Santos!

