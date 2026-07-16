SORTIE FAMILLES AU PARC DE BRANFÉRÉ, Parc animalier et botanique de Branféré, Le Guerno
mercredi 22 juillet 2026 · Parc animalier et botanique de Branféré · Le Guerno
Informations pratiques
SORTIE FAMILLES AU PARC DE BRANFÉRÉ Mercredi 22 juillet, 09h00 Parc animalier et botanique de Branféré Morbihan
Tarif selon le quotient familial ou la carte SORTIR !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Et si vous preniez le temps de partager une belle journée ensemble, en famille et entre habitants du quartier ?
Nous vous proposons une sortie conviviale au cœur du magnifique Parc de Branféré, un lieu idéal pour créer des souvenirs, renforcer les liens entre parents et enfants, et faire connaissance avec d’autres familles de Beauregard dans une ambiance chaleureuse et détendue. Découverte des animaux du monde entier, balade dans un cadre naturel magnifique, et des temps de partage et de complicité en famille.
Mercredi 22 juillet 2026
Rdv à 9h – retour à 17h30
Tarification selon le quotient familial
Parc animalier et botanique de Branféré Branféré, 56190 Le Guerno Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}]
Et si vous preniez le temps de partager une belle journée ensemble, en famille et entre habitants du quartier ?
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