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SORTIE FAMILLES AU PARC DE BRANFÉRÉ, Parc animalier et botanique de Branféré, Le Guerno

mercredi 22 juillet 2026 · Parc animalier et botanique de Branféré · Le Guerno

SORTIE FAMILLES AU PARC DE BRANFÉRÉ, Parc animalier et botanique de Branféré, Le Guerno

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Parc animalier et botanique de Branféré
Adresse
Branféré, 56190 Le Guerno
Ville
56190 Le Guerno
Département
Morbihan
Tarif
Tarif selon le quotient familial ou la carte SORTIR !

SORTIE FAMILLES AU PARC DE BRANFÉRÉ Mercredi 22 juillet, 09h00 Parc animalier et botanique de Branféré Morbihan

Tarif selon le quotient familial ou la carte SORTIR !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T09:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Et si vous preniez le temps de partager une belle journée ensemble, en famille et entre habitants du quartier ?

Nous vous proposons une sortie conviviale au cœur du magnifique Parc de Branféré, un lieu idéal pour créer des souvenirs, renforcer les liens entre parents et enfants, et faire connaissance avec d’autres familles de Beauregard dans une ambiance chaleureuse et détendue. Découverte des animaux du monde entier, balade dans un cadre naturel magnifique, et des temps de partage et de complicité en famille.

Mercredi 22 juillet 2026
Rdv à 9h – retour à 17h30
Tarification selon le quotient familial

Parc animalier et botanique de Branféré Branféré, 56190 Le Guerno Le Guerno 56190 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}]
Et si vous preniez le temps de partager une belle journée ensemble, en famille et entre habitants du quartier ?

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