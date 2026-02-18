Sortie Familles au Parc de Ste Croix

2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sortie familles au Parc de Ste Croix le Mercredi 15 avril 2026.

Au départ du parking du Supermarché Match à 9h. Départ du parc pour le retour à 16h30.

Tarif 5€ pour les moins de 3 ans,

20€ pour les 3 à 11 ans,

25€ pour les adultes.

Repas tiré du sac.

Pas d’annulation possible après le 9/04. .

2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie Familles au Parc de Ste Croix Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble