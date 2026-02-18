Sortie Familles au Parc de Ste Croix Wasselonne
Sortie Familles au Parc de Ste Croix Wasselonne mercredi 15 avril 2026.
2 rue Romantica Wasselonne Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-04-15 09:00:00
Sortie familles au Parc de Ste Croix le Mercredi 15 avril 2026.
Au départ du parking du Supermarché Match à 9h. Départ du parc pour le retour à 16h30.
Tarif 5€ pour les moins de 3 ans,
20€ pour les 3 à 11 ans,
25€ pour les adultes.
Repas tiré du sac.
Pas d’annulation possible après le 9/04. .
2 rue Romantica Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 05 59 wasselonne@agf67.fr
