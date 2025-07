Sortie familles – « Destination Rennes » – Roazhon Park Roazhon Park Rennes

Sortie familles – « Destination Rennes » – Roazhon Park Roazhon Park Rennes jeudi 28 août 2025.

Sortie familles – « Destination Rennes » – Roazhon Park Roazhon Park Rennes Jeudi 28 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription

Visite des coulisses du Roazhon Park et de la Galerie des Légendes

Visite des coulisses du Roazhon Park et de la Galerie des Légendes.

Rdv à 14h15 devant le stade, porte 9.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-28T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T15:30:00.000+02:00

1



Roazhon Park Roazhon park Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine