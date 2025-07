Sortie familles – « Destination Rennes » – Street art Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes

Sortie familles – « Destination Rennes » – Street art Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes mardi 19 août 2025.

Sortie familles – « Destination Rennes » – Street art Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Rennes Mardi 19 août, 11h00

Gratuit sur inscription

Visite guidée des œuvres de street art de Rennes. Rdv à 11h à l’office de tourisme

Le street art colore les murs et révèle une scène artistique libre et foisonnante, bien au-delà des musées.

Fresques, graffitis et installations éphémères s’intègrent à l’espace urbain, signés War!, Mioshe ou Dino Voodoo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-19T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-19T15:00:00.000+02:00

Office du Tourisme, 1 rue de Saint Malo Office de Tourisme de Rennes Métropole, Rue Saint-Malo, Rennes, France Rennes 35000