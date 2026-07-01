Sortie ferme pédagogique, Anymania, Val-de-Reuil

Informations pratiques

Sortie ferme pédagogique Mardi 7 juillet, 09h45 Anymania Eure

Familles et habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville – 3 € pour les plus de 6 ans. Sur inscription auprès des centres socioculturels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:45:00+02:00 – 2026-07-07T18:10:00+02:00

Fin : 2026-07-07T09:45:00+02:00 – 2026-07-07T18:10:00+02:00

Anymania Voie Dagobert, Val-de-Reuil Val-de-Reuil 27100 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 09 55 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 58 34 91 »}]

Visite de la ferme pédagogique Anymania à Val-de-Reuil L’espace d’un été