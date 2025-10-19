Sortie fleurie en famille Chezal-Benoît
Sortie fleurie en famille Chezal-Benoît dimanche 19 octobre 2025.
Sortie fleurie en famille
Les Chagnats Chezal-Benoît Cher
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
2025-10-19 2025-10-29 2025-11-02
Partagez un moment de nature en composant vous même votre bouquet de fleurs de saison.
Dahlias, cosmos, immortelles, zinnias, célosies, statices, tournesols… RDV à la ferme Florale Ponoie pour de l’auto-cueillette de fleurs aux prix mini de fin de saison. Réservation conseillée. Repartez avec un joli bouquet de fleur de saison cueillies par vos soins en direct de la ferme. .
Les Chagnats Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 29 41 24 contact@ponoie.com
English :
Share a moment of nature by composing your own bouquet of seasonal flowers.
German :
Teilen Sie einen Moment der Natur, indem Sie sich Ihren Blumenstrauß der Saison selbst zusammenstellen.
Italiano :
Condividete un momento di natura componendo il vostro bouquet di fiori di stagione.
Espanol :
Comparte un momento de naturaleza confeccionando tu propio ramo de flores de temporada.
