Sortie fleurie en famille Chezal-Benoît

Sortie fleurie en famille

Les Chagnats Chezal-Benoît Cher

Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-19 2025-10-29 2025-11-02

Partagez un moment de nature en composant vous même votre bouquet de fleurs de saison.

Dahlias, cosmos, immortelles, zinnias, célosies, statices, tournesols… RDV à la ferme Florale Ponoie pour de l’auto-cueillette de fleurs aux prix mini de fin de saison. Réservation conseillée. Repartez avec un joli bouquet de fleur de saison cueillies par vos soins en direct de la ferme. .

Les Chagnats Chezal-Benoît 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 29 41 24 contact@ponoie.com

English :

Share a moment of nature by composing your own bouquet of seasonal flowers.

German :

Teilen Sie einen Moment der Natur, indem Sie sich Ihren Blumenstrauß der Saison selbst zusammenstellen.

Italiano :

Condividete un momento di natura componendo il vostro bouquet di fiori di stagione.

Espanol :

Comparte un momento de naturaleza confeccionando tu propio ramo de flores de temporada.

