Sortie forêt chantier nature, création de mares forestières

109 Route de Soufflenheim Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 11:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Action Défense Nature et la Ville de Haguenau, venez participer à la création de l’une de ces mares.

Les mares forestières sont des milieux riches pour leur faune et leur flore mais particulièrement fragiles. Le temps d’une matinée, accompagné par l’association Action Défense Nature et la Ville de Haguenau, venez participer à la création de l’une de ces mares. Prévoir vêtements adaptés et bottes si possible pelles et gants. 0 .

109 Route de Soufflenheim Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

English :

Forest ponds are rich in flora and fauna, but particularly fragile. Join Action Défense Nature and the City of Haguenau in creating one of these ponds over the course of a morning.

German :

Die Waldtümpel sind reich an Fauna und Flora, aber auch besonders empfindlich. An einem Vormittag können Sie in Begleitung des Vereins Action Défense Nature und der Stadt Haguenau an der Schaffung eines solchen Teiches teilnehmen.

Italiano :

Gli stagni forestali sono ricchi di flora e fauna, ma particolarmente fragili. Venite a partecipare alla creazione di uno di questi stagni nel corso di una mattinata, accompagnati dall’associazione Action Défense Nature e dalla città di Haguenau.

Espanol :

Los estanques forestales son ricos en flora y fauna, pero especialmente frágiles. Venga a participar en la creación de uno de estos estanques a lo largo de una mañana, acompañado por la asociación Action Défense Nature y la ciudad de Haguenau.

L’événement Sortie forêt chantier nature, création de mares forestières Haguenau a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau