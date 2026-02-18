Sortie Frottis

7 rue Abée Pierre Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Action de Prévention Santé par la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le Planning Familial 36 et le Centre Social le Part’Âges.

La Sortie Frottis, c’est une action de prévention pour toute personne souhaitant se renseigner ou n’osant pas passer la porte d’un cabinet médical.

Deux animatrices seront présentes pour créer un temps d’information et d’échange autour de la prévention santé, et deux sages-femmes pourront procéder à des frottis de dépistage pour les personnes qui le souhaitent.

Intervenantes Magali (chargée de prévention au Centre de Coordination des Dépistages des Cancers), Sarah (animatrice en prévention du Planning Familial 36), Morgan (référente famille au Centre Social Le Part’Âges), et deux sages-femmes. .

7 rue Abée Pierre Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 accueil@cslb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Preventive action on women’s health

L’événement Sortie Frottis Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne