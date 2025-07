Sortie géologie à la Marbrière La Villedé Ardin

Gratuit

Début : 2025-07-24 14:30:00

2025-07-24

Sortie géologique animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine. Visite gratuite organisée par l’Homme et la Pierre. Info et réservation au 05 49 63 13 86. .

