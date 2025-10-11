Sortie Géologique Route du Payré Jard-sur-Mer
Sortie Géologique Route du Payré Jard-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Sortie Géologique
Route du Payré Parking de la Plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
Date(s) :
2025-10-11
.
Route du Payré Parking de la Plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie Géologique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral