Sortie gourmande et estive en trott’éléctrique D19 Larrau

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Partez pour une escapade en trottinette électrique guidée par Julie, au cœur des paysages magnifiques d’Iraty et au grand air. Une rencontre authentique vous attend avec une bergère en estive, pour découvrir son troupeau et son quotidien. Et pour couronner cette immersion, savourez un délicieux pique-nique local et gourmand en pleine nature. Sur Inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 20 57 55

