Sortie Gravel de Noël devant l'entrée de la Ville-Close Concarneau vendredi 19 décembre 2025.
devant l’entrée de la Ville-Close Quai Pénéroff Concarneau Finistère
19:00:00
2025-12-19
Sortie gravel en nocturne et ouverte à toutes et tous!
Pas d’inscription, rendez-vous sur place au lieu et horaires indiqués .
Rendez-vous à l’entrée de la Ville-Close à 19h
Parcours de 25 kms .
devant l’entrée de la Ville-Close Quai Pénéroff Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 77 64 08 72
