Sortie Gravel de Noël devant l’entrée de la Ville-Close Concarneau

Sortie Gravel de Noël

devant l’entrée de la Ville-Close Quai Pénéroff Concarneau Finistère

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Sortie gravel en nocturne et ouverte à toutes et tous!

Pas d’inscription, rendez-vous sur place au lieu et horaires indiqués .

Rendez-vous à l’entrée de la Ville-Close à 19h

Parcours de 25 kms .

devant l’entrée de la Ville-Close Quai Pénéroff Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 77 64 08 72

