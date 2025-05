Sortie gravel tranquille, avec Cyclamaine vers Montreuil et Souillé – rendez-vous au rond-point Le Mans, 29 mai 2025 11:00, Le Mans.

Sarthe

Début : 2025-05-29 11:00:00

fin : 2025-05-29 16:00:00

Sorties d’été 2025 avec Bénédicte.

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur des chemins variés ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert Cyclamaine ( possibilité d’une balade d’essai) , les mineurs doivent être accompagnés.

Jeudi 29 mai (ascension), nous ferons 38 km, avec quelques côtes

Vous voulez des informations spécifiques ? Contactez directement Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres dates seront ajoutées en cours de saison, à retrouver sur le site cyclamaine.fr .

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88 bene.griffaton@gmail.com

English :

Summer outings 2025 with Bénédicte.

German :

Sommerausflüge 2025 mit Bénédicte.

Italiano :

Uscite estive 2025 con Bénédicte.

Espanol :

Salidas de verano 2025 con Bénédicte.

