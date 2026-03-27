Sortie guidée À la découverte de la Reigne

Magny-Vernois Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Partez à la découverte de la Reigne et de son environnement lors d’une sortie guidée proposée par le Syndicat de rivière de la Vallée de l’Ognon.

Au fil de la balade, apprenez-en davantage sur ce milieu naturel, son fonctionnement et les espèces qui y vivent.

Mercredi 8 avril

De 14h à 16h

Rendez-vous à la zone de loisirs de la Reigne à Magny-Vernois

️ Gratuit

Inscription conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lure 07 57 44 06 46 .

Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46

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English : Sortie guidée À la découverte de la Reigne

L’événement Sortie guidée À la découverte de la Reigne Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE