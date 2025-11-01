Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic

Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic samedi 1 novembre 2025.

Maizières-lès-Vic Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-11-01

Sortie en famille spéciale Halloween.
Direction le Fürst et le Château ressuscité à Folschviller.
Sur réservationTout public
Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 96 46 

English :

Special Halloween family outing.
Head for Fürst and the resurrected Château in Folschviller.
Book in advance

German :

Spezieller Familienausflug zu Halloween.
Richtung Fürst und das wiederauferstandene Schloss in Folschviller.
Auf Reservierung

Italiano :

Speciale gita di Halloween in famiglia.
Dirigetevi verso Fürst e il castello risorto di Folschviller.
Solo su prenotazione

Espanol :

Excursión familiar especial de Halloween.
Diríjase a Fürst y al resucitado Château de Folschviller.
Sólo con reserva

