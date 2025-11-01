Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
2025-11-01
Sortie en famille spéciale Halloween.
Direction le Fürst et le Château ressuscité à Folschviller.
Sur réservationTout public
.
Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 96 46
English :
Special Halloween family outing.
Head for Fürst and the resurrected Château in Folschviller.
Book in advance
German :
Spezieller Familienausflug zu Halloween.
Richtung Fürst und das wiederauferstandene Schloss in Folschviller.
Auf Reservierung
Italiano :
Speciale gita di Halloween in famiglia.
Dirigetevi verso Fürst e il castello risorto di Folschviller.
Solo su prenotazione
Espanol :
Excursión familiar especial de Halloween.
Diríjase a Fürst y al resucitado Château de Folschviller.
Sólo con reserva
