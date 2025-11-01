Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic

Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic samedi 1 novembre 2025.

Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst

Maizières-lès-Vic Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Sortie en famille spéciale Halloween.

Direction le Fürst et le Château ressuscité à Folschviller.

Sur réservationTout public

.

Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 96 46

English :

Special Halloween family outing.

Head for Fürst and the resurrected Château in Folschviller.

Book in advance

German :

Spezieller Familienausflug zu Halloween.

Richtung Fürst und das wiederauferstandene Schloss in Folschviller.

Auf Reservierung

Italiano :

Speciale gita di Halloween in famiglia.

Dirigetevi verso Fürst e il castello risorto di Folschviller.

Solo su prenotazione

Espanol :

Excursión familiar especial de Halloween.

Diríjase a Fürst y al resucitado Château de Folschviller.

Sólo con reserva

L’événement Sortie Halloween en famille les ombres de Fûrst Maizières-lès-Vic a été mis à jour le 2025-10-14 par OT DU PAYS SAULNOIS