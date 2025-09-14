SORTIE HAUTE VALLEE DU VIALAIS & MONTAGNE D’ARET Colombières-sur-Orb

Entre Caroux et Espinouse, partez à la découverte de la Haute-Vallée du Vialais et de la crête sauvage de la Montagne d’Aret. Une randonnée aux paysages variés, à la rencontre des mouflons. Deux parcours proposés. Encadrement Valérie Quiet.

Embarquez pour une randonnée exceptionnelle entre les massifs du Caroux et de l’Espinouse. La Haute-Vallée du Vialais et la majestueuse crête de la Montagne d’Aret vous offriront des panoramas sauvages et changeants, au cœur d’une nature préservée.

Cette sortie est l’occasion rêvée d’observer les mouflons dans leur habitat naturel.

Deux itinéraires sont proposés selon votre niveau

• Parcours principal 4h30 de marche, +500 m de dénivelé, difficulté R2+

• Parcours des Marmottes 2h, +150 m de dénivelé, difficulté R1

La randonnée est encadrée par Valérie Quiet, passionnée de montagne et de biodiversité locale.

Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et un pique-nique.

Une immersion totale dans les paysages du Haut-Languedoc, entre forêt, crêtes et faune sauvage. .

1 Rue du Rocas Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 07 23 85 25 ed-vz@wanadoo.fr

Tra Caroux ed Espinouse, scoprite la Haute-Vallée du Vialais e la cresta selvaggia della Montagne d’Aret. Si tratta di un’escursione attraverso paesaggi variegati, in cui ci si troverà faccia a faccia con i mufloni. Due percorsi disponibili. Supervisione: Valérie Quiet.

