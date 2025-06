Sortie « Hirondelles et martinets » avec la LPO Office de Tourisme d’Istres Istres 25 juin 2025 09:00

Bouches-du-Rhône

Sortie « Hirondelles et martinets » avec la LPO Mercredi 25 juin 2025 de 9h à 11h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 09:00:00

fin : 2025-06-25 11:30:00

Date(s) :

2025-06-25

Dans le centre-ville, plusieurs nids d’hirondelles peuvent être observés.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a accompagné la mise en place de nichoirs. C’est une belle occasion de découvrir ces mesures de protection de la biodiversité et d’observer les hirondelles pendant la période de reproduction. .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

In the city center, several swallow nests can be seen.

German :

Im Stadtzentrum können mehrere Schwalbennester beobachtet werden.

Italiano :

Nel centro della città ci sono diversi nidi di rondine.

Espanol :

Hay varios nidos de golondrinas en el centro de la ciudad.

L’événement Sortie « Hirondelles et martinets » avec la LPO Istres a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme d’Istres