La crête des Eparges conserve la mémoire des terribles combats de la Première Guerre mondiale.

Balade qui allie découverte de la forêt et évocation historique.

Programme

La découverte d’une forêt chargée d’histoire.

Les « entonnoirs » de la guerre des mines.

Le « point X ».

Les nombreuses évocations de Maurice Genevoix et de son camarade de combat Robert Porchon.

Rendez-vous à la Nécropole National du Trottoir à 9h.

Durée approximative 3h.

Accessible à toute la famille. Chaussures fermées indispensables.

Vêtements de pluie ou casquette recommandés en fonction de la météo.

Chiens en laisse acceptés.Tout public

15 .

Les Éparges 55160 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com

English :

The Eparges ridge preserves the memory of the terrible fighting of the First World War.

A walk that combines forest discovery and historical evocation.

Program:

Discovering a forest steeped in history.

The « funnels » of mine warfare.

The « X point ».

Numerous evocations of Maurice Genevoix and his fellow soldier Robert Porchon.

Meet at the Trottoir National Necropolis at 9am.

Approx. 3 hrs.

Accessible to the whole family. Closed-toe shoes essential.

Rain gear or cap recommended, weather permitting.

Leashed dogs welcome.

German :

Der Kamm von Les Eparges bewahrt die Erinnerung an die schrecklichen Kämpfe des Ersten Weltkriegs.

Ein Spaziergang, der die Entdeckung des Waldes mit der Erinnerung an die Geschichte verbindet.

Programm:

Die Entdeckung eines geschichtsträchtigen Waldes.

Die « Trichter » des Minenkriegs.

Der « Punkt X ».

Die zahlreichen Erinnerungen an Maurice Genevoix und seinen Kampfgefährten Robert Porchon.

Treffpunkt an der Nekropole National du Trottoir um 9 Uhr.

Ungefähre Dauer 3 Stunden.

Für die ganze Familie zugänglich. Geschlossene Schuhe sind unerlässlich.

Regenkleidung oder Mütze werden je nach Wetterlage empfohlen.

Hunde an der Leine sind erlaubt.

Italiano :

La cresta dell’Eparges testimonia i terribili combattimenti della Prima Guerra Mondiale.

Una passeggiata che unisce la scoperta della foresta alla rievocazione della storia.

Programma:

Alla scoperta di una foresta ricca di storia.

Gli « imbuti » della guerra di mine.

Il punto X ».

Numerosi riferimenti a Maurice Genevoix e al suo compagno Robert Porchon.

Ritrovo alla Necropoli Nazionale del Trottoir alle 9.00.

Durata approssimativa 3 ore.

Accessibile a tutta la famiglia. Indispensabili scarpe chiuse.

Si consiglia di indossare un impermeabile o un berretto, a seconda del tempo.

I cani al guinzaglio sono benvenuti.

Espanol :

La cresta de Eparges es testigo de los terribles combates de la Primera Guerra Mundial.

Un paseo que combina el descubrimiento del bosque con la evocación de la historia.

Programa:

Descubrir un bosque cargado de historia.

Los « embudos » de la guerra de minas.

Punto X ».

Numerosas referencias a Maurice Genevoix y a su compañero de armas Robert Porchon.

Punto de encuentro en la Necrópolis Nacional de Trottoir a las 9h.

Duración aproximada: 3 horas.

Accesible a toda la familia. Imprescindible calzado cerrado.

Se recomienda llevar chubasquero o gorra, según el tiempo.

Se admiten perros con correa.

