Sortie Hors les murs Bal impérial Boléro Les Allos Théâtre de Cluses Cluses

Sortie Hors les murs Bal impérial Boléro

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses Haute-Savoie

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:00:00

fin : 2025-11-20 23:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Sortie Hors les murs départ à 17h de Cluses direction le grand théâtre de Genève pour voir la nouvelle création de Sidi Larbi Cherkaoui Bal Impérial dialoguer avec le transcendant Boléro. Suivi d’une visite des coulisses.

.

Les Allos Théâtre de Cluses 14 Place des Allobroges Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45 adminallobroges@cluses.fr

English :

German :

Ausgang Hors les murs: Abfahrt um 17 Uhr von Cluses in Richtung Grand Théâtre de Genève, um Sidi Larbi Cherkaouis neue Kreation Bal Impérial im Dialog mit dem transzendenten Boléro zu sehen. Anschließend folgt ein Besuch hinter den Kulissen.

Italiano :

All’aperto: partenza da Cluses alle 17.00 per il Grand Théâtre de Genève per vedere la nuova creazione di Sidi Larbi Cherkaoui Bal Impérial in dialogo con il trascendente Boléro. A seguire visita del backstage.

Espanol :

Al aire libre: salida de Cluses a las 17.00 h hacia el Grand Théâtre de Genève para ver la nueva creación de Sidi Larbi Cherkaoui, Bal Impérial, en diálogo con el trascendente Boléro. A continuación, visita a los bastidores.

