Sortie Imaginer le futur bord de mer de la côte Est les marais blancs d’été Saint-Marcouf

Saint-Marcouf Manche

Début : 2025-11-09 13:30:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

2025-11-09

Habitants de la Côte Est du Cotentin, participez ! Dans le cadre du projet d’adaptation de la Côte Est du Cotentin au changement climatique, le Parc naturel régional vous propose d’imaginer ensemble le futur souhaitable du bord de mer lors d’une série de rencontres ludiques et créatives avec des paysagistes et des artistes. Pour ce rendez-vous, randonnez sur le futur itinéraire de Grande Randonnée à la découverte des marais blancs d’été.

Réservé en priorité aux habitants de la Côte Est du Cotentin. Lieu de rendez-vous donné prochainement. Sur inscription. .

Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

