Montivernage

Sortie initiation à la spéléologie

Grottes des Orcières Montivernage Doubs

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-14

Découverte d’un réseau souterrain accessible aux débutants et aux familles. Le matériel est fourni (il est toutefois conseillé de prévoir de bonnes chaussures, idéalement imperméables en cas de pluie). La sortie, d’une durée d’environ 1h30, est encadrée par un guide certifié et expérimenté. Aucun passage technique particulier n’est à signaler.

Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme au 03 81 84 27 98. .

Grottes des Orcières Montivernage 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Sortie initiation à la spéléologie

L’événement Sortie initiation à la spéléologie Montivernage a été mis à jour le 2026-04-25 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS