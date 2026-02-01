SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE Formiguères
SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE Formiguères mardi 24 février 2026.
SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE
La Calmazeille Formiguères Pyrénées-Orientales
Tarif : 47 – 47 – 47
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-24 13:00:00
fin : 2026-03-03 17:00:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-03-03
RDV 13h au pied des pistes pour une demi journée
.
La Calmazeille Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35
English :
Meet at 1 p.m. at the foot of the slopes for a half-day trip
