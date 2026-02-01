SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE Formiguères

SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE

SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE Formiguères mardi 24 février 2026.

SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE

La Calmazeille Formiguères Pyrénées-Orientales

Tarif : 47 – 47 – 47

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-24 13:00:00
fin : 2026-03-03 17:00:00

Date(s) :
2026-02-24 2026-03-03

RDV 13h au pied des pistes pour une demi journée
  .

La Calmazeille Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 47 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at 1 p.m. at the foot of the slopes for a half-day trip

L’événement SORTIE INITIATION SKI DE RANDONNÉE Formiguères a été mis à jour le 2026-02-13 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES