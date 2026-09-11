Sortie initiation sur la traînière, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Sortie initiation sur la traînière Dimanche 20 septembre, 09h00 Club Ur Joko Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez cet ancien bateau de pêche, aujourd’hui utilisé comme embarcation sportive.

Et si vous vous essayiez à la traînière ? Le club Ur Joko vous ouvre ses portes pour une initiation conviviale et accessible à tous.

Dimanche : de 9h à 11h.

Club Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Découvrez cet ancien bateau de pêche, aujourd’hui utilisé comme embarcation sportive.

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