Sortie initiation sur la traînière, Club Ur Joko, Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Club Ur Joko · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Sortie initiation sur la traînière Dimanche 20 septembre, 09h00 Club Ur Joko Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Découvrez cet ancien bateau de pêche, aujourd’hui utilisé comme embarcation sportive.
Et si vous vous essayiez à la traînière ? Le club Ur Joko vous ouvre ses portes pour une initiation conviviale et accessible à tous.
Dimanche : de 9h à 11h.
Club Ur Joko 5 Rue Rodolphe Caillaux, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Chantaco Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Découvrez cet ancien bateau de pêche, aujourd’hui utilisé comme embarcation sportive.
© Pays d’art et d’histoire
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